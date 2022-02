Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Unfallverursacher flüchtet

Bielefeld (ots)

DS / Bielefeld-Brackwede. Gleich zwei Verkehrsunfälle verursachte ein Bielefelder in der Brockhagener Straße am Donnerstag.

Am 17.02.2022 fuhr ein Bielefelder Fiat-Fahrer einer Gütersloher Peugeot-Fahrerin ungebremst auf das Heck auf. Kurz danach ist er in eine Steinmauer in der Nähe gefahren und verließ das Fahrzeug dann.

Als Polizeibeamte gegen 15:15 Uhr am Unfallort ankamen, wurden sie einige hundert Meter weiter von Zeugen auf einen Mann aufmerksam gemacht, der sich an einen Maschendrahtzaun anlehnte. Bei dem Mann, einem 41-jährigen Bielefelder, soll es sich um den Fiat-Fahrer handeln.

Der Bielefelder hielt eine Wodkaflasche in der Hand und musste von den Beamten aufgrund seiner Alkoholisierung gestützt werden. Hierbei zeigte der Fiat-Fahrer mehrfach aggressives Verhalten. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten außerdem Betäubungsmittel sichergestellt werden. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde der Bielefelder zur Blutabnahme auf die Polizeiwache Süd gebracht.

Die 28-jährige Gütersloherin wurde beim Unfall leicht verletzt und von einer RTW-Besatzung noch am Unfallort ambulant behandelt. Ihr Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund der Unfallaufnahme musste die Brockhagener Straße kurzzeitig einspurig gesperrt werden.

Bei der Überprüfung des 41-Jährigen wurde außerdem festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Bielefelder wird sich nun für die Unfallflucht, das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis, das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss und die Verkehrsunfälle verantworten müssen.

