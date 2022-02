Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntagabend, 21:00 Uhr, bis Montag fünf in der Regerstraße in Meiningen aufgestellte Verkehrsleitkegel. Diese wurden zuvor aufgrund von geplanten Bauarbeiten an der betreffenden Örtlichkeit augestellt. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 in Verbindung zu setzen.

