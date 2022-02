Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankbetrug

Schwallungen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann betankte am Dienstag gegen 13:45 Uhr seinen Opel an einer Tankstelle in der Hilderser Straße in Schwallungen. Ohne die Tankrechnung in Höhe von knapp 50 Euro zu begleichen, fuhr er einfach davon. Am Fahrzeug waren polnische Kennzeichen angebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell