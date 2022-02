Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellerbrand

Benshausen (ots)

Dienstagabend brannte es in einem Einfamilienhaus am Froschmarkt in Benshausen. Der 79-jährige Eigentümer wollte in seinem Ofen im Keller Feuer machen. Hierbei fiel vermutlich ein Stück Glut unter den Wassertank, dessen Isolierung in der weiteren Folge Feuer fing. Der 79-Jährige versuchte den Brand eigenständig zu löschen, was jedoch nicht gelang. Durch die Flammen wurden sowohl die Gastherme als auch die Wasserleitung beschädigt. Das dadurch auslaufende Wasser löschte den Brand und verhinderte so größeren Schaden. Beim Löschversuch zog sich der Senior eine Rauchgasvergiftung zu und wurde anschließend ins Klinikum eingeliefert.

