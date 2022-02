Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Keller

Themar (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag bis Montag unberechtigt Zutritt zu einem Kellerabteil im Haardtweg in Themar. Dies bemerkte der Geschädigte Montagmittag und alarmierte die Bad Salzungen Polizei, welchen den Einbruch vor Ort aufnahm. Die Diebe entwendeten augenscheinlich alles was nicht niet- und nagelfest war. Neben Leergut, Lebensmitteln und einem Kinderfahrrad wurden zudem elf Paar Schuhe gestohlen. Die Höhe des Beuteschadens wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Langfinger konnten im Rahmen ihrer Diebestour unbemerkt flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

