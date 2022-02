Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Raub im Bus

Suhl (ots)

Ein 17-Jähriger fuhr Montagabend gegen 21:10 Uhr mit einem Bus der Linie C12 durch Suhl. An einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße stieg ein bislang unbekannter Mann ein und ging auf den Jugendlichen zu. Er drohte ihm Schläge an und entriss ihm in der weiteren Folge sein Mobiltelefon. An der Haltestelle in der Leonhard-Frank-Straße stieg der Täter schließlich aus und flüchtete. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich neben dem 17-Jährigen und dem Fahrer noch ein weiterer bislang unbekannter Zeuge im Bus. Dieser und weitere mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei zu melden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

