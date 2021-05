Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Brandursache ermittelt - Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 2.5.2021, 11.50 Uhr und 12.14 Uhr

Warendorf (ots)

Der Brand, der am Sonntag, 2.5.2021, 7.45 Uhr in einem Betrieb am Daimlering in Sassenberg ausbrach, dürfte auf eine technische Ursache oder biomechanische Selbstentzündung zurückzuführen sein. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich bei den Ermittlungen nicht. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell