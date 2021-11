Polizei Köln

POL-K: 211108-5-K/LEV Neue Raubmasche - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Freitagnachmittag (5. November) einen gutmütigen Pizzalieferanten (44) ausgeraubt haben soll. Laut Zeugenangaben habe der Tatverdächtige gegen 13.45 Uhr in der Pizzeria im Stadtteil Rheindorf vorgegaukelt, dass er wegen eines familiären Notfalls dringend nach Leverkusen-Wiesdorf zum dortigen Kino müsse. Es ginge um seine Kinder. Der 34-jährige Pizzeria-Chef rief einen seiner Lieferfahrer an und bat den 44-Jährigen, dem Mann in seiner Not zu helfen und ihn zu fahren.

Kaum an der Bushaltestelle "Rathaus Galerie" in Wiesdorf eingetroffen, soll der Unbekannte den Pizzaboten im Wagen gegen die Fahrertür gedrückt, die Arbeitsgeldbörse mit mehreren hundert Euro aus dessen Jacke gerissen haben und dann in Richtung Galerie weggelaufen sein.

Der dickliche Räuber mit rundem Gesicht ist etwa 42 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß. Er hatte zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart und schwarze, kurze Haare. Er soll eine schwarze Jacke, eine dunkle Jeans und schwarze Turnschuhen mit weißer Sohle getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/de)

