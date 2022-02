Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Suhl/Zella-Mehlis (ots)

Ein abgestellter Seat wurde am Freitagabend in der Zeit von 20:45 Uhr bis 21:45 Uhr durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Der betreffende Seat wurde im Tatzeitraum durch den Eigentümer bewegt, welcher die Beschädigungen erst im Anschluss bemerkte. Zuvor wurde der Wagen auf zwei Parkplätzen kurzzeitig abgestellt. Als Unfallort kommen somit ein Parkplatz in der Industriestraße in Zella-Mehlis oder ein Parkplatz in der Würzburger Straße in Suhl in Frage. Zeugen, die eine mögliche Unfallflucht an diesen Örtlichkeiten beobachtet haben, werden gebeten, ihre Feststellungen der Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 mitzuteilen.

