Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einfach weitergefahren

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein 69-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montag gegen 09:30 Uhr die Straße Dörntal in Steinbach-Hallenberg in Richtung Herges-Hallenberg. Ihm kam ein schwarzes Fahrzeug entgegen und beim aneinander Vorbeifahren stießen die jeweiligen Außenspiegel zusammen. Der bislang unbekannte Fahrer des schwarzen Autos fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

