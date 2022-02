Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall Radfahrer-Pkw

Bad Salzungen (ots)

Gegen 16:30 Uhr erhielt die Polizei Montagnachmittag die Information über einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind in der Leimbachstraße in Bad Salzungen. Ein 12-jähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad trotz Rotlicht in die Kreuzung ein. Dies bemerkte ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem jungen Radler. Nach der Unfallaufnahme und Begutachtung durch den alarmierten Rettungsdienst konnte der Junge mit leichten Blessuren an seine Mutter übergeben werden.

