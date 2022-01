Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Parkmanöver Pkw beschädigt und abgehauen

Bad Gandersheim (ots)

Northeim, Mauerstraße 42, zwischen dem 19.01.2022 19:15 Uhr bis 20.01.2022 10:30 Uhr Im genannten Zeitraum ist es in der Mauerstraße 42 in Northeim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen Pkw Renault Megane, Farbe grau, einer 25-jährigen Northeimerin am Fahrzeugheck beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.Nr. 05551-70050 (bas)

