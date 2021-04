Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Unfall zwischen dunkelblauem Kleinwagen und Fahrradfahrer in Niestetal gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Gründonnerstag in der Hannoverschen Straße in Niestetal-Sandershausen ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Wie der beteiligte 25-jährige Fahrradfahrer aus Kassel bei der Polizei berichtete, war er an diesem Tag gegen 16:50 Uhr auf dem Radweg entlang der Straße unterwegs, als ein dunkelblauer Kleinwagen in Höhe der Straße "Im Niedernfeld" auf den Supermarktparkplatz abbog und ihn hierbei touchierte. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden, woraufhin der Fahrer des Pkw sofort angehalten und sich mehrmals bei dem 25-Jährigen erkundigt hatte, ob alles in Ordnung sei. Nachdem der Radfahrer ihm versichert hatte, dass er sich nicht verletzt habe, trennten sich beide Männer, ohne ihre Personalien auszutauschen. Wegen später eintretender Schmerzen am Bein und der Hand ging der Fahrradfahrer nach den Osterfeiertagen zu einem Arzt, der feststellte, dass sich sein Handgelenk bei dem Sturz verschoben hatte. Nach dem Arztbesuch meldete der 25-Jährige den Unfall am Mittwoch bei der Polizei.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

