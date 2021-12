Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigungen durch Graffityschmiererein im gesamten Gemeindegebiet

Northeim (ots)

NÖRTEN-HARDENBERG (hoj) -

Am Freitagmorgen wurden im gesamten Gebiet der Gemeinde Nörten-Hardenbergs zahlreiche Schmierereien mittels Sprühen von silberner Farbe festgestellt.

So wurde u.a. ein großer Findling in einem Vorgarten eines hauses in der Straße An der Bünte vollflächig mit silberner Farbe besprüht.

Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Bereits Anfang der Woche kam es zu einer Sachbeschädigung durch Aufsprühen von Farbe. Hier war die mobile Blitzanlage A.L.I.C.E. besprüht worden. Diese stand auch in der Straße An der Bünte.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die oder den Sprüher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nörten-Hardenberg unter Telefon 05503 - 915230 zu melden.

