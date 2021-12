Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Bad Gandersheim (ots)

Echte, Hauptstraße, Donnerstag, 09.12.21, 22.50 Uhr ECHTE (schw) - Am Donnerstag, 09.12.21, 22.50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in Echte, in der Hauptstraße, einen 43-jährigen Mann aus Rathenow mit seinem Transporter Renault. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 43-jährigen fest. Ein durchgeführter Drogenurintest bestätigte die Feststellungen der Beamten. Es wurde eine Blutprobe angeordnet sowie die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

