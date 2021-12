Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tannenbäume entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Donnerstag, 09.12.2021, wurde der Polizei Einbeck der Diebstahl von ca. 15-20 Tannenbäumen vom Parkplatz des Gewerbeparks an der Walter- Poser-Straße gemeldet. Die Tannenbäume wurden auf dem Parkplatz in einer Bauzaunumzäunung gelagert. Hierzu haben sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Zutritt verschafft, die Bäume verladen und abtransportiert. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Zeugen, die zu dieser Tat Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

