Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl mit Körperverletzung

Uslar (ots)

USLAR (js) Wiesenstraße, Einkaufsmarkt, 08.12.21, 13.10 Uhr Als eine 69-jährige Frau aus Uslar den Kassenbereich in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße in Uslar passierte, löste die Diebstahlsicherung Alarm aus. Als sie von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, verließ sie den Markt. Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes kam es anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen, in deren Verlauf die Mitarbeiterin des Marktes leicht verletzt wurde. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

