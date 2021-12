Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Am Till, Dienstag, 07.12.21, 21.50 Uhr - Mittwoch, 08.12.21,11.10 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) In dem Tatzeitraum Dienstag, 07.12.21, 21.50 Uhr bis Mittwoch, 08.12.21,11.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Pkw Renault einer 34-jährigen Bad Gandersheimerin. Die Geschädigte stellte ihren Pkw in einem Bad Gandersheimer Ortsteil, in der Straße Am Till am Dienstag, 07.12.21, gegen 21.50 Uhr ab. Als sie ihren Pkw am Mittwoch, 08.12.21, gegen 11.10 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie fest, dass die Heckscheibe ihres Pkw zerstört wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,- EUR Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

