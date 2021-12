Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Uslar (ots)

USLAR (js) Bella Clava, 07.12.21, 16.30 Uhr, bis 08.12.21, 07.00 h Aus dem unverschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Bella Clava in Uslar wurde ein schwarz-weißes, 26-er Mountainbike im Wert von ca. 100 EUR entwendet. Weitere Angaben zum Rad sind nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

