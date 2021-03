Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (359) Schaufensterscheibe in der Nürnberger Südstadt zerstört

Nürnberg (ots)

Am Dienstag (16.03.2021) in den frühen Morgenstunden schlug ein bislang unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines An- und Verkaufsladens in der Nürnberger Südstadt ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Anwohner vernahm gegen 03:00 Uhr in der Pillenreuther Str. ein Scheibenklirren. Als der Zeuge aufgrund der Geräusche auf die Straße blickte, sah er eine dunkel gekleidete Person mit einem Gegenstand in der Hand. Der Zeuge verständigte umgehend über Notruf die Polizei. Obwohl kurze Zeit später die ersten Streifen am Tatort eintrafen, konnte der Tatverdächtige unerkannt flüchten.

Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass die Schaufensterscheibe eines An- und Verkaufsladens offenbar eingeschlagen wurde. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Markus Baumann/n

