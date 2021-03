Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (357) Einbrecher kamen übers Dach - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots)

Noch unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende (13. - 15.03.2021) in einen Supermarkt in Veitsbronn (Lkrs. Fürth) eingebrochen. Die Kripo Fürth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Samstag 20:30 Uhr und Montag 06:00 Uhr über das Dach der Filiale in der Stockäckerstraße in die Geschäftsräume ein. Zuvor hatten sich die Täter mittels einer Leiter Zugang zum Dach verschafft. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer im relevanten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt hat oder wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (0911) 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Wolfgang Prehl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell