POL-MFR: (355) In Büro eingebrochen und Tresor entwendet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes (12.-15.03.2021) brachen Unbekannte in Büroräume in der Deutschherrnstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 08:00 Uhr am Montagmorgen hatten der oder die unbekannten Einbrecher eine Tür zu dem Gebäude aufgehebelt und waren so in das Großraumbüro eingedrungen. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Schränke, Schreibtischschubläden und Rollcontainer und entwendeten daraus Laptops, elektronische Geräte und einen Tresor. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute unerkannt.

Eine genaue Aufstellung der entwendeten Gegenstände steht noch aus. Auch der Inhalt des Tresors ist derzeit noch nicht bekannt. Die Einbrecher hinterließen jedoch einen Sachschaden von einigen hundert Euro.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

