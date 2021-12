Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots)

USLAR-SCHÖNHAGEN (js) Tenniscenter, 07.12.21, 14.30 bis 18.00 Uhr Während ein 59-Jähriger aus Uslar sich im Tenniscenter in Schönhagen aufhielt, wurde seine Geldbörse aus der Sporttasche entwendet. Es handelt sich dabei um eine schwarze Geldbörse, in der sich ca. 80 EUR Bargeld sowie diverse Papiere befanden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 300 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

