Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Mutterstadt (ots)

Am 06.12.2021, gegen 12:50 Uhr, fuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer die L524 von Mutterstadt in Richtung Schifferstadt. An der Einmündung zum Gewerbegebiet (An der Fohlenweide) bog der Fahrer nach links ab. Hierbei stieß er mit einem aus Schifferstadt kommenden PKW eines 69-Jährigen zusammen. Die Beifahrerin des 69-Jährigen, sowie der 59-jährige PKW-Fahrer wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht notwendig. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn teilweise gesperrt.

