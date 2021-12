Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstelle im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Bei einer Kontrollstelle in der Geibstraße fiel am Montag um 09:50 Uhr ein 33-Jähriger auf, weil er an seinem Ford Focus Felgen montiert hatte, jedoch keine Änderungsabnahme vorweisen konnte. Da hierdurch die Betriebserlaubnis erloschen ist, erging eine Mitteilung an die Zulassungsstelle. Zudem wurde gegen den 33-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen 11:00 Uhr fuhr ein 27-Jähriger in die Kontrollstelle, der gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hatte, da für seinen VW Golf keine Haftpflichtversicherung bestand. Auch hier werden die Zulassungsstelle sowie die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

