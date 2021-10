Verband der Feuerwehren in NRW e. V.

VdF-NRW: Neues Strategiepapier "Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen - Vorschläge für eine Weiterentwicklung"

Die Hochwasserlage 2021 hat zahlreiche Handlungsbedarfe im Katastrophenschutz aufgezeigt. Mit dem nun vorliegenden Strategiepapier "Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen" legen der Verband der Feuerwehren in NRW (VdF NRW), die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW (AGBF NRW) und die Arbeitsgemeinschaft der Leiter hauptamtlicher Feuerwachen in NRW (AGHF NRW) eine komprimierte Zusammenfassung erkannter Handlungsbedarfe im Katastrophenschutz vor. In dieses Aufgabenheft sind zahlreiche Erfahrungen eingeflossen, die insbesondere in der Hochwasserlage 2021 gewonnen wurden. Ebenso sind bekannte Hinweise auf notwendige Weiterentwicklungen enthalten, die zwar nicht neu sind, sich jedoch in der diesjährigen Hochwasserlage vollumfänglich bestätigt haben.

Dieses Strategiepapier ist gedacht als Impulsgeber und Kompendium für Entscheidungsträger in Landtag und Landesregierung, in Bezirksregierungen, in Kreisen, Städten und Gemeinden, in mit Katastrophenschutzfragen befassten Verbänden und Organisationen sowie für Journalisten. Gleichermaßen dient es als Aufschlag für gute und konstruktive Beratungen zur Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes, denen die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen mit Achtung und Respekt, aber auch erwartungsvoll entgegenblicken.

"Die aufgezeigten Aufgaben sind dermaßen klar sichtbar, dass nunmehr eine zeitnahe Abarbeitung teils altbekannter, teils neu erkannter Handlungsbedarfe geboten ist. Die diesjährige Katastrophenlage hat uns vor Augen geführt, dass dringende Vorschläge nicht auf die lange Bank geschoben werden können", fasst Bernd Schneider, Stellv. Vorsitzender des VdF NRW, die Zielsetzung des Strategiepapiers zusammen.

