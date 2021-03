Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zwei leicht verletzte Personen und 30.000 Euro Sachschaden ...

Lippe (ots)

... sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Herforder Straße ereignet hatte. Gegen 14:10 Uhr befuhr eine 37-Jährige aus dem Extertal mit ihrem Ford die Herforder Straße in Richtung Lemgo. Dabei übersah sie offensichtlich den Mercedes eines 56-jährigen Lagensers, der von der Herforder Straße aus nach links in die Straße Auf dem Rauhen Kamp einbiegen wollte. Der 56-Jährige hatte sich eingeordnet und musste warten, weil noch Gegenverkehr kam. Der Ford prallte auf das Heck des Mercedes. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geschoben, wo er noch mit dem VW eines 29-Jährigen aus Herford kollidierte. Die Frau aus dem Extertal und der Lagenser verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Kliniken gefahren. Der Mercedes und der Ford erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten beseitigte die Feuerwehr. Der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt, so dass es nur zu leichten Behinderungen kam.

