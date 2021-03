Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Polizeioberkommissar Arnd Schweppe ist neuer Bezirksdienstbeamter für das Kalletal.

Er ist selbst gebürtiger Kalletaler, kennt die besten Mountainbike-Strecken in der Gegend und verfügt bereits über 38 Jahre Berufserfahrung bei der Polizei: Seit dem 1. März 2021 ist Polizeioberkommissar (POK) Arnd Schweppe neuer Kontaktbeamter für alle Bürger:innen der lippischen Gemeinde Kalletal. Der 56-Jährige ist für alle Ortsteile im Kalletal zuständig und freut sich sehr auf seinen neuen Posten im Bezirksdienst: "Ich bin hier selbst seit meiner Kindheit fest verwurzelt und möchte mein "Insiderwissen" nun bestmöglich für den täglichen Dienst und alle Kalletaler:innen einsetzen."

Zeitgleich heißt es auch Abschied nehmen: Polizeihauptkommissar Bernd Krüger verlässt die Polizei Lippe nach vielen Jahren im aktiven Dienst und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Durch eine vorherige Hospitation und enge Zusammenarbeit mit ihm konnte POK Schweppe sich bereits einen Überblick von seinen neuen Aufgaben als Bezirksdienstbeamter machen, bevor er nun das Zepter übernimmt. "So haben zum Beispiel in den letzten Wochen schon erste Kontakte zu den Schulen im Kalletal stattgefunden, die sehr positiv verlaufen sind", erzählt Schweppe.

Der Polizeioberkommissar begann seine Karriere 1982 beim Bundesgrenzschutz. Es folgte eine Versetzung zum Polizeipräsidium nach Köln, wo er in der Einsatzhundertschaft und im Personenschutz tätig war. Anschließend wechselte Arnd Schweppe seinen Aufgabenbereich bei der Polizei und entdeckte seine Leidenschaft für den Streifendienst bei der Kreispolizeibehörde Herford. 1995 führte ihn sein beruflicher Weg wieder zurück in die Heimat, wo er seitdem im Wach- und Wechseldienst seine Arbeit für die Kreispolizeibehörde Lippe verrichtet - zuletzt auf der Polizeiwache in Lemgo, die auch für das Kalletal zuständig ist.

In seiner Freizeit verbringt der Hohenhausener viel Zeit mit seiner Familie und in der Natur. Der dreifache Familienvater liebt das Joggen und Mountainbiken an der frischen Luft. Bei der Ausübung seiner Hobbys werden ihn die Kalletaler:innen sicherlich häufig zu sehen bekommen. Weiterhin engagiert sich POK Schweppe in der evangelischen Kirchengemeinde.

Der 56-Jährige ist als Bezirksdienstbeamter häufig auf Fußstreife in der Gemeinde, um als neuer Ansprechpartner wahrgenommen zu werden und den persönlichen Kontakt von Jung und Alt noch direkter zu erfahren. "Mir ist es eine Herzensangelegenheit, dass ein reger Austausch im respektvollen Umgang miteinander stattfindet - sowohl bei Bürger:innen untereinander als auch zwischen ihnen und der Polizei. Ich werde versuchen meinen Teil dazu beizutragen", so POK Arnd Schweppe.

Wenn der neue "Dorfsheriff" nicht im Ort unterwegs ist, finden Sie ihn in seinem Büro im Kalletaler Rathaus in der Rintelner Straße 3. Dort ist er telefonisch unter der Rufnummer (05264) 3499920 zu erreichen. Persönliche Termine können Sie bei Bedarf gerne nach vorheriger Absprache mit ihm vereinbaren.

