Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Grundstücksmauer überfahren und überschlagen

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Gandersheimer Straße, Donnerstag, 09.12.21, 12.45 Uhr Kalefeld (schw) - Am Donnerstag, 09.12.21, gegen 12.45 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Mann aus einem Kalefeler Ortsteil mit seinem Pkw Skoda die Gandersheimer Straße aus Osterbruch kommend Rtg. Sebexen. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam der 72-jährige nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Grundstücksmauer. Hierdurch überschlug sich der Pkw und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrzeugführer blieb dabei unverletzt. An dem Pkw, der Grundstücksmauer und einem weiteren Grundstückszaun entstanden Schäden in Höhe von ca. 7000,- EUR Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Unfall im Zusammenhang mit einer körperlichen Beeinflussung durch Medikamente geschehen ist, wurde durch die Staatsanwaltschaft Göttingen die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

