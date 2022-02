Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher ruft die Polizei

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Einbrecher wurde am Sonntag, den 20.02.2022, festgenommen, nachdem er selbst die Polizei gerufen hatte. Der junge Mann hatte festgestellt, dass er nicht mehr aus dem Gebäude kam und schließlich den Notruf gewählt. Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Ein 19-jähriger Bielefelder hatte sich nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitag, den 18.02.2022, in einer Arztpraxis am Kesselbrink einschließen lassen. Er durchsuchte die Praxis nach Wertsachen und nutzte sie zudem als Ausgangspunkt, um über angrenzende Balkone zu einer weiteren Praxis zu gelangen.

Zu einem Büro der Praxis erlangte der Einbrecher gewaltsam Zugang und durchsuchte auch dieses nach Beute. Er versuchte vergeblich in weitere Räume zu gelangen, scheiterte allerdings an der Bürotür.

Daraufhin kletterte er zurück in die erste Praxis, musste jedoch feststellen, dass er die dort befindliche Ein- und Ausgangstür ebenfalls nicht öffnen konnte.

Nachdem er vergebliche Versuche unternommen hatte die Praxistür gewaltsam zu öffnen, wählte er schließlich gegen 06:20 Uhr den Notruf. Ohne lange zu überlegen gab er an, nach einem Einbruch seit Stunden festzusitzen und bat um Hilfe bei seiner Befreiung.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen gilt er in elf weiteren Sachverhalten als dringend tatverdächtig.

Der polizeibekannte Mann wurde am Montag, den 21.02.2022, dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

