POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und der Polizei Bielefeld zum Umbau und zur Aufstockung des Polizeipräsidiums Bielefeld

DT / Bielefeld / Mitte - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) beginnt in Kürze mit umfangreichen Modernisierungsarbeiten für das Polizeipräsidium Bielefeld am Standort Kurt-Schumacher-Straße. Die Leitstelle wird komplett modernisiert und zu einer der modernsten Leitstellen in NRW umgebaut. Zusätzlich wird ein Gebäudeteil um ein Vollgeschoss aufgestockt, um Platz für ein zukunftsfähiges Lagezentrum zu schaffen.

Die Situation auf der alten, 1994 bezogenen Leitstelle entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Polizeiarbeit. Um die Arbeitsbedingungen für die Beamten deutlich zu verbessern, werden die Klima- und Lüftungstechnik sowie die Telefon- und IT-Technik erneuert. Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere dazu: "Das Polizeipräsidium Bielefeld benötigt eine Leitstelle, die sowohl räumlich als auch technisch den gestiegenen Ansprüchen gerecht wird. Deshalb ist diese Baumaßnahme zwingend erforderlich". Auch der Führungsraum muss an die aktuellen Erfordernisse angepasst werden, damit die Führungsfähigkeit der Polizei bei Großereignissen jederzeit gewährleistet ist. Der südwestliche Seitenflügel des Hauptgebäudes an der Kurt-Schumacher-Straße wird dafür um ein Vollgeschoss aufgestockt. "Der BLB NRW realisiert mit der Modernisierung und dem Umbau eine anspruchsvolle Baumaßnahme, die im laufenden Polizeibetrieb umgesetzt wird. Die Bielefelder Polizei bekommt eine der modernsten Leitstellen des Landes NRW", berichtet Dinah Heidemann, Leiterin der Niederlassung Bielefeld des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW.

Die Bauarbeiten beginnen am 21.02.2022 mit der Einrichtung der Baustelle, bei der auch ein Baukran errichtet wird. Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW) als Fachberater wurde ebenso wie die Polizei Bielefeld als Nutzer an den Planungen beteiligt. Die Räumlichkeiten können nach den Planungen des BLB NRW voraussichtlich im Winter 2022/2023 in Betrieb genommen werden.

Für die Bielefelder Bürger ändert sich wenig: Auf die telefonische Erreichbarkeit der Leitstelle haben die Umbauarbeiten keine Auswirkungen. Unter der Notrufnummer 110 ist die Leitstelle weiterhin rund um die Uhr erreichbar.

