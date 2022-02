Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis Unbekannte Täter brechen in Pkw ein - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum vom Sonntagmorgen bis zum Montagmorgen brach eine oder mehrere bisher unbekannte Person/en in einer Tiefgarage in der Karlsruher Straße in einen Pkw ein. Der oder die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang zum Fahrzeug, indem sie die Seitenscheibe einschlugen. Anschließend entwendeten sie Bargeld und eine Sporttasche aus dem Pkw. Die Sporttasche konnte später in der Nähe des Tatortes samt Inhalt auf einer Parkbank aufgefunden werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnr. 06201 1003 0 zu melden.

