Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Motorrollerfahrer bei Unfall verletzt

Heidelberg-Ziegelhausen (ots)

Ein 51-jähriger Motorrollerfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag im Stadtteil Ziegelhausen verletzt.

Ein ebenfalls 51-jähriger Mann wollte kurz nach 12 Uhr mit seinem Mercedes vom Gelände einer Brauerei auf den Stiftweg einfahren. Der Rollerfahrer befuhr in diesem Moment den Stiftweg bergauf und musste wegen des Mercedes, dessen Schnauze bereits rund einen Meter in die Fahrbahn hineinragte, stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch kam er zu Sturz und zog sich Verletzungen zu. Nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch die Feuerwehr gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell