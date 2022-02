Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis Pkw-Fahrer wendet auf B 3 und verursacht Unfall

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen verursachte ein Pkw-Fahrer durch ein gefährliches Wendemanöver auf der B 3 einen Unfall. Der Fahrer war mit einem Citroen in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs. Weil der Verkehr am Knotenpunkt B 3 / L 723 stockte, setzte der Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße zum Wenden an. Beim Wendevorgang übersah der Fahrer einen in gleicher Richtung hinter ihm fahrenden Toyota. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 6000.- Euro.

