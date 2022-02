Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Von unbekannter Frau beleidigt - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 41-jähriger Mann wurde am Montagabend in Leimen von einer ihm unbekannten Frau beleidigt. Der 41-Jährige war kurz vor 20 Uhr zu Fuß im Stralsunder Weg unterwegs und überquerte dabei auch die Parkplätze eines dortigen Einkaufsmarkts. Dort begegnete ihm eine unbekannte Frau, die mit ihrem Mobiltelefon Fotos von dem Mann machen wollte. Nachdem dieser die Unbekannte aufgefordert hatte, dies zu unterlassen, begann sie, den 41-Jährigen mit unflätigen Ausdrücken der Gossensprache zu beleidigten. Als dieser daraufhin mit seinem Mobiltelefon die Polizei verständigen wollte, schlug ihm die unbekannte Frau ihm das Gerät aus der Hand und flüchtete anschließend in Richtung des Kreisverkehrs am Stralsunder Ring.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 35 bis 40 Jahre alt - Ca. 160 cm groß - Schlanke Statur - Bunte, schulterlange Haare - Dunkel gekleidet - Lückenhafte Zähne

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell