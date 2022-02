Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang - Zeugen gesucht

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Der Ablauf eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag im Stadtteil Pfaffengrund ereignete, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Zwischen einem Lkw und einem Audi war es gegen 12 Uhr im Kurpfalzring, in Höhe der Einmündung zur Henkel-Teroson-Straße, zu einem Zusammenstoß gekommen. Der Lkw war in Richtung Autobahn unterwegs, der Audi befand sich auf der Rechtsabbiegerspur in die Henkel-Teroson-Straße. Es war Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dessen Ablauf geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell