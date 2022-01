Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Fahrerin kollidiert mit Pkw - Zeugensuche

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Euskirchener Stadtteil Stotzheim bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Dabei kollidierte am Silvestertag (31. Dezember 2021) die Fahrerin (30) eines E-Scooters mit einem Pkw. Die 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, entfernte sich die Pkw-Fahrerin vom Unfallort, wurde aber zwischenzeitlich ermittelt.

Nach ihren Angaben befand sich die 30-Jährige auf dem Heimweg, als sie kurz nach 17 Uhr die Stotzheimer Straße in Richtung Friedrichstraße befuhr. Dabei fuhr ein silberner Toyota zunächst hinter ihr und überholte sie schließlich. Ohne zu blinken, bog der Pkw in Höhe Hausnummer 46 unmittelbar vor der E-Scooter-Fahrerin nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ab. Die 30-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß seitlich gegen das Fahrzeug. Beim anschließenden Sturz auf die Straße wurde sie leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. An ihrem E-Scooter entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise zum Hergang nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei unter der Rufnummer 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell