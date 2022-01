Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisiert Auto gefahren und Widerstand geleistet

53879 Euskirchen-Innenstadt (ots)

Am 02.01.2022 gegen 00.45 Uhr wurde eine 37-jährige Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte man Alkoholkonsum und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Die Fahrerin wurde mit zur Wache genommen, wo ihr eine Blutprobe abgenommen werden sollte. Auf der Wache wurde die Frau zunehmend aggressiver, beleidigte und bedrohte die Beamtinnen/Beamten. Auch versuchte sie einen Beamten in den Unterleib zu treten. Nach Entnahme der Blutprobe kam sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

Es erwarten sie nun mehrere Strafverfahren wegen Fahren eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

