Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruchdiebstahl in Motorradwerkstatt

53879 Euskirchen (ots)

Am 01.01.2022 gegen Mitternacht, kam es in Euskirchen zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Motorradwerkstatt mit Verkaufsraum. Der oder die unbekannte/n Tatverdächtige/n verschaffte/n sich durch Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich des Gebäudes Zutritt. Entwendet wurde u. a. Motorradbekleidung.

Wer verdächtige Personen gesehen hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, sollte sich bei der Polizei Euskirchen (Tel.: 02251/799-0) melden.

