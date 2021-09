Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Vorfahrtsverletzung - drei Personen verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.09.2021, kam es auf der B 314 in Höhe Stühlingen nach einer Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand verletzt. Gegen 11:20 Uhr war ein 86-jähriger VW-Fahrer von der Stadtmitte kommend auf die bevorrechtigte Bundesstraße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem in Richtung Lauchringen fahrenden Skoda. Nach dem Zusammenstoß rollte der VW unkontrolliert zurück und prallte noch gegen einen in der Zwischenzeit stehenden Lkw. Im VW verletzten sich der Fahrer und eine Beifahrerin, auch der 34 Jahre alte Skoda-Fahrer wurde verletzt. Die Feuerwehr musste am VW eine deformierte Türe aufbrechen, um die Insassen herausholen zu können. Die drei Verletzten kamen mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Über die Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Schadenhöhe dürfte bei insgesamt ca. 20000 Euro liegen. Die Bundesstraße war zunächst voll gesperrt, danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber und die Polizei mit zwei Streifenwagen.

