Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (27.07.2021) hielt eine Polizeistreife in Hohenlimburg einen 31-Jährigen Radfahrer an, der unter dem Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln stand. Gegen 02.10 Uhr fiel der Hagener den Beamten an der Kreuzung der Iserlohner Straße und der Esserstraße auf, weil er während des Radfahrens sein Handy benutzte. Als sie ihn anhielten und den Verstoß ahnden wollten, nahmen sie Alkoholgeruch in der Atemluft des 31-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Test zeigte einen Wert von knapp 1,7 Promille an. Außerdem sagte der Mann den Polizisten, dass er im Verlaufe der Nacht Drogen zu sich genommen hatte. Auch das bestätigte ein durchgeführter Test. Der Hagener musste eine Blutprobe angeben. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr und des Führens eines Fahrzeugs unter Rauschmitteleinfluss ein. (sen)

