Polizei Hagen

POL-HA: Streit nach Überholmanöver - Mann schlägt 27-jähriger Autofahrerin ins Gesicht

Hagen-Lennetal (ots)

Bei Streitigkeiten nach einem Überholmanöver schlug ein bislang unbekannter Täter einer 27-jährigen Autofahrerin am Montagmorgen (26.07.2021) im Lennetal mit der Faust ins Gesicht. Die Hagenerin befuhr, gegen 07.10 Uhr, mit ihrem BMW die Sauerlandstraße in Fahrtrichtung Halden. Da sie auf Höhe der Einmündung zur Straße Röhrenspring nach links abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt halten. Als sie weiterfahren konnte, überholte sie im Kurvenbereich ein schwarzer Audi A3. Sie konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern und hupte. Als der unbekannte Fahrer des Audi dies hörte, hielt er vor dem PKW der Hagenerin an und stieg aus. Auch die 27-Jährige stieg aus und es kam zu verbalen Streitigkeiten. In deren Verlauf schlug der Mann ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und fuhr anschließend in Richtung Industriegebiet weg. Dem Polizeibeamten sagte die Frau, dass der Audi-Fahrer circa 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß war. Er hatte eine kräftige Statur und trug eine schwarz / graue Arbeitshose. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

