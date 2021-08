Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahrradfahrer weicht Hund aus und stürzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, ereignete sich ein Unfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer auf dem schwarzen Weg in Habingshorst. Ein 40-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad auf dem schwarzen Weg (Waldweg), neben der Habinghorster Straße, in Richtung Wanderparkplatz Grutholz. An der Unterführung kam dem Fahrradfahrer der freilaufende Hund einer 60-jährigen Frau entgegen. Der Mann wich aus und stürzte. Der Hund blieb unverletzt. Rettungskräfte fuhren den leicht Verletzten vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Unfallbeteiligten kommen aus Castrop-Rauxel. Es entstand ein leichter Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei stellte vor Ort zudem einen Verstoß gegen das Landeshundegesetz fest.

