Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall auf der Hafenstraße - schwer verletzter Dortmunder

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch kam es um 15.50 Uhr auf der Hafenstraße zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer. Eine 30-jährige Dattelnerin fuhr mit ihrem Auto auf der Hafenstraße in Richtung Waltroper Straße und bog kurz vor der Georgstraße nach links in eine Grundstückseinfahrt ab. Dabei kollidierte sie mit einem 68-jährigen Dortmunder, der mit seinem Fahrrad ebenfalls auf der Hafenstraße in gleicher Richtung unterwegs war und zu dieser Zeit links an der Autofahrerin vorbeifuhr. Er stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell