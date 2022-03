POL-OH: Betrug über Messenger-Dienst

Vogelsbergkreis (ots) - Palettengabel gestohlen Schotten. Eine Palettengabel eines Gabelstaplers entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (30.03.) von einer Baustelle in der Straße "An der Oberwiese". Das Diebesgut hat einen Wert von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der ...

