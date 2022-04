Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Taschendiebstahl - Mehrere Tatverdächtige festgenommen

Niederaula - Nach einem wertvollen Zeugenhinweis nahmen Beamtinnen und Beamte der Polizeistation und Kriminalpolizei Bad Hersfeld am frühen Donnerstagmittag (31.03.) drei tatverdächtige Taschendiebe fest und stellten mehrere tausend Euro Bargeld sicher.

Gegen 12 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Schlitzer Straße in Niederaula zu einem Taschendiebstahl. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief ein Täterpaar einem 71-jährigen Mann aus Niederaula während des Einkaufens hinterher. Der männliche Täter griff in einem günstigen Moment von hinten in eine Jackentasche des 71-Jährigen und stahl dessen Geldbörse. Unmittelbar danach verließ der Täter mit seiner weiblichen Begleitung den Markt und stieg gemeinsam mit ihr in einen vor dem Gebäude wartenden Pkw, der von einer dritten Person gefahren wurde.

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung den Pkw und die entsprechenden Insassen kurze Zeit später im Stadtgebiet von Bad Hersfeld antreffen und vorübergehend festnehmen. Im Fahrzeug fanden die Beamtinnen und Beamten zudem eine vierstellige Summe Bargeld und stellten dieses sicher.

Alle drei Tatverdächtigen mit Wohnsitz im europäischen Ausland, zwei Männer im Alter von 37 und 40 Jahren sowie eine 45-jährige Frau, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Taschendiebstahls verantworten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Motorroller gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen zwischen Montag (28.03.) und Donnerstag (31.03.) einen weißen Motorroller der Marke Honda mit dem Versicherungskennzeichen 047-KME. Das Zweirad im Wert von circa 1.150 Euro stand am Bahnhofsparkplatz in der Heinrich-Börner-Straße im Bereich eines Fahrradständers. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

