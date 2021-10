Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug flüchtet vor Polizei

Altenburg (ots)

Nobitz: Am 30.10.2021 versuchten Polizeibeamte gegen 19:50 Uhr einen Pkw Golf im Bereich des Industriegeländes Nobitz einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Fahrzeugführerin entzog sich jedoch mit quietschenden Reifen der Kontrolle, schaltete das Licht in der Dunkelheit aus und flüchtete mit sehr hoher Geschwindigkeit durch mehrere Ortschaften. Bei ihrer Flucht konnten mehrere entgegenkommende Fahrzeuge nur durch Gefahrenbremsungen und Ausweichmanöver eine Kollision mit dem flüchtigen Golf verhindern. Spätere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der flüchtigen Fahrerin des VW Golf um eine 38-jährige Frau aus Hartmannsdorf handelte, die derzeit nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Die Polizei in Altenburg ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 03447/4710 zu melden.

