Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaufenster beschädigt

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 29.10.2021 zum 30.10.2021 an mehreren Geschäften in Altenburg erheblichen Sachschaden verursacht. So wurden die Schaufensterscheiben eines Ladengeschäftes in der Frauenfelsstraße, eines Geschäftes auf dem Theaterplatz und eines Haushaltswarengeschäftes in der Baderei beschädigt. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

