Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle Tremmnitz

Greiz (ots)

Am 30.10.2021 führten Beamte der PI Greiz Verkehrskontrollen in der Ortslage Tremmnitz durch. Gegen 19:00 Uhr wurde dort eine 32 jährige PKW Fahrerin kontrolliert, welche einen kenianischen Führerschein vorzeigte. Dieser erzeugte natürlich Interesse seitens der Beamten, da die Fahrerin deutsche Staatsangehörige ist. Die genauere Prüfung ergab, dass die 32 jährige eine Entziehung der Fahrerlaubnis in Deutschland hat und somit ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr. Auch der durchgeführte Drogentest zeigte schnell, dass die Fahrerin unter Einfluss von Drogen fuhr. Die Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Fahren unter berauschenden Mitteln eingeleitet.

