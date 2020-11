Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

OberhausenOberhausen (ots)

Gegen 10:30 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen über einen Verkehrsunfall auf der Duisburger Straße informiert. Der Anrufer meldete einen verunfallten PKW mit einer noch eingeklemmten Person. Die Einsatzleitstelle alarmierte daraufhin sofort die entsprechenden Rettungseinheiten. An der Einsatzstelle befand sich ein auf der Seite liegender PKW mit einer eingeklemmten Person. Das Fahrzeug wurde in dieser Lage sofort mit technischem Gerät stabilisiert. Ein Rettungsassistent betreute während des gesamten Einsatzes die ansprechbare Person im Fahrzeuginneren. Mit hydraulischem Schneidgerät wurde dann das Dach des Fahrzeuges entfernt. Die Person konnte so schonend aus dem PKW befreit und dem Rettungsdienstpersonal übergeben werden.

Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Duisburger Straße in Teilbereichen für den Straßenverkehr gesperrt. Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt.

